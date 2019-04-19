HBO упрекнул Трампа за использование образа из "Игры престолов"

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HBO упрекнул Трампа за использование образа из "Игры престолов"

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Фото: © Twitter/realDonaldTrump

При этом пресс-секретарь телеканала отметил, что сотрудники понимают энтузиазм в отношении сериала.

Телеканал HBO упрекнул президента США Дональда Трампа в использовании образа из сериала "Игра престолов" в политических целях. Об этом сообщает CNBC.

Хотя мы можем понять энтузиазм по поводу "Игры престолов" сейчас, когда вышел последний сезон, мы всё же предпочитаем, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях, — сказано в заявлении пресс-секретаря телеканала.

Ранее лидер Соединённых Штатов ответил на заявление генпрокурора США Уильяма Барра об отсутствии сговора с Россией во время выборов в 2016 году. Свой твит Трамп, чтобы подчеркнуть значимость момента, оформил в стиле сериала "Игра престолов".

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