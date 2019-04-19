Путин сердечно поздравил участников проекта "Большой школьный пикник"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам проекта "Большой школьный пикник" и поздравил их с началом Всероссийской смены. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

— И сегодня "Большой школьный пикник" открывается уже в формате Всероссийской смены. Знаю, что для вас это по-настоящему важное, радостное и долгожданное событие, с которым всех сердечно поздравляю, — заявил российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что участников проекта ждёт большое количество познавательных и увлекательных мероприятий, среди них игры, экскурсии, встречи с известными людьми, выставки и образовательные программы,

"Большой школьный пикник" Российского движения школьников пройдёт во всероссийском детском центре "Смена" в Анапе с 19 апреля по 2 мая.