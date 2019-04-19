Под Псковом принудительно посадили неопознанный самолёт

В Псковской области российские военные принудительно посадили неопознанный самолёт, который двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли, сообщает "Интерфакс".

Источник агентства отмечает, что воздушное судно могло прибыть со стороны Прибалтики (с нарушением госграницы РФ), при этом, по данным источника ТАСС, самолёт следовал из Тверской области. Официально информация не подтверждена.

Самолёт заметили в Новгородской области. Так как экипаж не реагировал на запросы, на перехват была поднята авиация. Сейчас пилот задержан, его личность, гражданство и цели полёта устанавливаются.