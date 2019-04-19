Путин поздравил евреев с праздником Песах

Как отметил глава государства, еврейская община вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога.

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с религиозным праздником Песах, пожелав им мира, счастья и процветания. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

— Сердечно поздравляю вас с праздником Песах! Этот праздник имеет глубокие исторические корни, обращает верующих к высоким идеалам свободы и справедливости, непреходящим духовным, нравственным ценностям, — говорится в поздравлении.

Отдельно глава государства отметил важность уважения обычаев, культуры и веры разных народов России как залог устойчивого развития государства. А традиции дружбы, добрососедства, совместного созидательного труда Путин назвал подлинным достоянием, которое сохраняется и служит на благо государства и общества.

— С удовлетворением отмечу, что еврейская община нашей страны живёт наполненной, многогранной жизнью, уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения, активно участвует в делах милосердия и благотворительности, вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога, — добавил российский лидер.