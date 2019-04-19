Порошенко призвал сторонников мобилизоваться и голосовать против "реваншистов"

Украинский лидер считает, что перед "днём тишины" необходимо общаться с избирателями и мотивировать их голосовать "за Украину".

Пётр Порошенко призвал своих сторонников мобилизовать все силы, чтобы мотивировать людей проголосовать против "реваншистов" и "Малороссии" во втором туре выборов президента Украины.

— У нас остался фактически один день, чтобы нанести последний удар по силам реваншистов, — сказано в сообщении в Telegram-канале действующего украинского президента.

По мнению Порошенко, 19 апреля его сторонники должны клеить и раздавать листовки, общаться с избирателями и мотивировать их на выборах 21 апреля голосовать "за Украину, а не Малороссию".

Президент Украины попросил сторонников отправить аналогичное сообщение 10 друзьям, чтобы "вместе дать отпор реваншистам".

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля. Соперником действующего президента Петра Порошенко является кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, который уверенно одержал победу в первом туре. 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве пройдут предвыборные дебаты.