Американские СМИ назвали "13 шокирующих фактов" об экономике России

Больше всего удивление западных экспертов и журналистов вызвала устойчивость российской экономики к внешним факторам, например, к санкциям и негативным последствиям 90-х годов.

После распада СССР Россия, как правопреемница Союза, пытается вновь утвердиться в качестве ведущего государства в мире. Москва строит новую экономику и сталкивается с множеством проблем из 90-х, в частности, её население сокращается, а доходы страны в основном зависят от нефти и газа. Такое описание положению в российской экономике даёт американский финансовый портал Business Insider и приводит подборку из "13 шокирующих фактов" о ней.

Прежде всего таким фактом называется сокращение населения России. Издание ссылается на данные ресурса Eurasia Daily Monitor, где утверждается, что ежедневно умирает около 700 россиян, а всего за год страна якобы теряет примерно 250 тысяч человек. Особенно авторы статьи выделили Мурманск, где, по их словам, население сократилось на треть после распада СССР.

Вторым шокирующим фактом называется объём российских резервных фондов — 460 миллиардов долларов. Отмечается, что такие запасы финансов позволят России пережить даже глобальные финансовые потрясения, сохраняя, хоть и на низком уровне, но экономический рост.

Также Business insider указывает, что после распада СССР за последующее десятилетие произошёл спад объёма производства почти в два раза. А к 2000 году российский ВВП составлял от 30 до 50 процентов от ВВП Советского Союза.

Другим шокирующим фактом журналисты называют зависимость российской экономики от добычи и продажи природных ресурсов. В частности, нефть и газ составляют порядка 59% от общего размера российского экспорта и приносят около 25% от общего дохода бюджета страны.

Российская столица является лидером в мире по количеству проживающих в городе миллиардеров. При этом в статье подчёркивается, что большинство богатейших людей России приумножили своё состояние в 90-е годы, когда в стране царила коррупция. Отмечается, что некоторые из них до сих пор имеют значительное влияние не только в бизнесе, но и в российской политике.

В то же время называется факт того, что 13% граждан России находятся за чертой бедности. Хотя статья отмечает, что это число значительно сократилось с 90-х годов, когда этот показатель достигал уровня 35%.

Западные санкции, по данным портала, ударили по национальной валюте. Утверждается, что российский рубль с 2014 по 2017 годы потерял половину своей стоимости. Впрочем, на ослаблении курса российской валюты сказалось и снижение цен на нефть, которое совпало с введением ограничений в отношении нашей страны.

Шокирующий факт номер восемь — низкая средняя зарплата по стране, учитывая высокий уровень ВВП России. По данным портала, среднестатистический доход в России — 670 долларов, или около 42 тысяч рублей. Хотя ещё в 2016 году он составлял всего 437 долларов, или около 28 тысяч рублей, отмечает Business Insider.

Шокировал западных журналистов факт того, что компания Ikea занимает 20% мебельного рынка в России. Хотя число этих магазинов невелико, всего лишь четырнадцать, да и открываться они стали лишь с 2000 года.

Журналисты выделили факт, что в России за последние годы значительно сократилось потребление водки. И в то же время в России стали пить больше шампанского, утверждает портал.

К шокирующим фактам причислили объёмы производства асбеста в стране. Как пишут журналисты, это крайне вредные для экологии и здоровья человека производства, которые запрещены более чем в 60 странах мира. Однако в России они успешно действуют. Например, в прошлом году российские предприятия произвели 315 тысяч тонн асбеста, из них 80% пошли на экспорт.

Россия, несмотря на множество проблем и небольшой объём финансовых ресурсов, старается активнее работать в Африке, составляя конкуренцию там Европе и Китаю. Прежде всего российское влияние на африканском континенте распространяется через экспорт оружия и добывающие компании. В частности, в 2018 году Россия инвестировала более 267 миллионов долларов в добычу алмазов в Зимбабве.

В качестве последнего шокирующего факта издание приводит данные о тратах России на проведение Зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи. По данным Business Insider, Москва потратила более 50 миллиардов долларов. Это крупная сумма, однако эксперты уверены, что она окупилась. Ведь город, который ранее был известен исключительно как летний курорт, в течение всего 2017 года посетили около 6,5 миллиона человек.