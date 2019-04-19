В Красноярске двое работников завода погибли, сорвавшись с крыши

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В Красноярске двое работников завода погибли, сорвавшись с крыши

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Ещё один сотрудник предприятия получил множественные травмы. Сейчас он находится в реанимации.

В Красноярске на заводе деталей трубопровода двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши. Об этом сообщает краевое СУ СКР.

Инцидент произошёл 18 апреля. По предварительной информации, сотрудники выполняли работы по устранению повреждений кровли крыши, а из-за сильного порыва ветра началось её частичное обрушение, после чего рабочие упали с крыши.

Ещё один сотрудник предприятия получил множественные травмы. Сейчас он находится в реанимации. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

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