В Красноярске двое работников завода погибли, сорвавшись с крыши

В Красноярске на заводе деталей трубопровода двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши. Об этом сообщает краевое СУ СКР.
Инцидент произошёл 18 апреля. По предварительной информации, сотрудники выполняли работы по устранению повреждений кровли крыши, а из-за сильного порыва ветра началось её частичное обрушение, после чего рабочие упали с крыши.
Ещё один сотрудник предприятия получил множественные травмы. Сейчас он находится в реанимации. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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