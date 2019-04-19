Путин поприветствовал участников молодёжных Дельфийских игр

Глава государства подчеркнул, что достижения их участников показывают высокий потенциал российского народа.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Восемнадцатых молодёжных Дельфийских игр, которые открываются сегодня в Ростове-на-Дону.

Глава государства отметил, что Дельфийские игры являются знаменательным событием в жизни всей страны, а результаты их участников, которые демонстрируют свои таланты в разных сферах искусства, показывают огромный потенциал российского народа.

— Уверен, что и нынешние, Восемнадцатые молодёжные Дельфийские игры, пройдут на высоком уровне, запомнятся открытой, доброжелательной атмосферой, послужат профессиональному становлению участников, — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

В завершении Путин пожелал участникам и организаторам Дельфийских игр всего самого наилучшего.