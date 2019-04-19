Путин поприветствовал участников молодёжных Дельфийских игр

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Путин поприветствовал участников молодёжных Дельфийских игр

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Фото: © Дельфийские игры России

Глава государства подчеркнул, что достижения их участников показывают высокий потенциал российского народа.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Восемнадцатых молодёжных Дельфийских игр, которые открываются сегодня в Ростове-на-Дону.

Глава государства отметил, что Дельфийские игры являются знаменательным событием в жизни всей страны, а результаты их участников, которые демонстрируют свои таланты в разных сферах искусства, показывают огромный потенциал российского народа.

Уверен, что и нынешние, Восемнадцатые молодёжные Дельфийские игры, пройдут на высоком уровне, запомнятся открытой, доброжелательной атмосферой, послужат профессиональному становлению участников, — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/delphicgamesrussia" target="_blank"><strong><ins>Дельфийские игры</ins></strong></a></p>

В завершении Путин пожелал участникам и организаторам Дельфийских игр всего самого наилучшего.

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