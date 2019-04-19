Названы самые популярные в России хэтчбеки с пробегом

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Названы самые популярные в России хэтчбеки с пробегом

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Хэтчбек LADA 2114. Фото: © www.auto.ru

Первое место в рейтинге занял лидер всего рынка подержанных машин в РФ — автомобиль LADA-2114.

Эксперты "Автостата" назвали самые популярные на российском рынке по итогам 2018 года подержанные хэтчбеки. В прошлом году россияне приобрели 1,12 миллиона автомобилей с пробегом в таком кузове.

Самой популярной моделью стала LADA-2114 — в 2018 году жители РФ приобрели 147 тысяч таких автомобилей с пробегом. Этот же хэтчбек является лидером всего рынка подержанных машин в России.

<p>Фото: © <a href="https://www.autostat.ru/infographics/38885/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank">www.autostat.ru</a></p>

Второе и третье места в рейтинге заняли ещё две модели LADA — 2112 и 2109.

В топ-10 помимо отечественных автомобилей вошли Ford Focus, Opel Astra, Daewoo Matiz, Volkswagen Golf и Renault Sandero.

По сравнению с 2017 годом, в 2018-м продажи хэтчбеков на вторичном рынке автомобилей снизились на 0,1%.

Ранее Лайф писал, что рейтинг десяти самых популярных хэтчбеков и лифтбеков в России по итогам 2018 года возглавил автомобиль KIA Rio X-Line.

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