Врачи узнали о смертельной опасности отказа от завтрака

Медики провели наблюдения за пациентами, у которых диагностировали инфаркт миокарда, и проследили за тем, как они питаются.

У людей, которые пропускают завтрак и едят перед сном, увеличивается риск смерти от сердечного приступа. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Учёные провели наблюдения за 113 пациентами в возрасте примерно 60 лет, у которых диагностировали инфаркт миокарда с подъёмом сегмента ST электрокардиограммы (STEMI). Среди них провели опрос, в ходе которого им нужно было указать, завтракали ли они и имели ли привычку есть меньше, чем за два часа до сна.

Как выяснилось, завтрак пропускали 58% переживших инфаркт, поздно ели 51%, обе привычки наблюдались у 41%.

Медики пришли к выводу, что у тех, кто пропускает утренний приём пищи и ест незадолго до сна, риск смерти, повторного инфаркта и стенокардии был в 4–5 раз выше уже в течение 30 дней после выписки из медучреждения.

Эксперты отметили, что в течение года умирает каждый пятый пациент со STEMI, однако правильное питание поможет улучшить прогноз дальнейшего физического состояния больного.

Как ранее писал Лайф, учёные из Шаньдунского политехнического университета выяснили, что короткие прогулки минимум один или два раза в неделю снижают риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта и рака.