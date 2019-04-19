Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве уверены, что мера поможет снизить необоснованную нагрузку на тех, кто не собирается работать в данной сфере по найму.

Минтранс России предложил ввести разделение водителей на любителей и профессионалов. Об этом говорится в поправках в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", опубликованных на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает выведение подготовки водителей-любителей за рамки закона об образовании. Тем самым они не будут изучать дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения. Планируется, что это поможет разгрузить любителей от необоснованной нагрузки. Для получения прав им, как и прежде, нужно будет сдать экзамены в ГИБДД.

При этом тех, кто планирует работать в данной сфере по найму, будут готовить, как и раньше, в рамках действующей системы профессионального обучения, которое можно будет пройти после получения водительского удостоверения.

Положения законопроекта не будут распространяться на водителей пожарных автомобилей, скорой помощи, аварийно-спасательных служб или машин, которые принадлежат Вооружённым силам РФ.