Учителя-педофила из Хакасии приговорили к 13 годам колонии

27-летнего бывшего учителя из Абакана приговорили к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в сексуальном надругательстве над детьми. Об этом сообщает СУ СКР по Хакасии.

В суде установили, что педагог дважды совершал "иные действия сексуального характера" в отношении детей, при этом уточняется, что несовершеннолетние были в беспомощном состоянии. Ещё в одном случае учитель вёл себя развратно по отношению к ребёнку.

В итоге суд признал мужчину виновным, приговорил его к колонии строгого режима, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 10 лет.