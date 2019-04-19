Ямальский депутат задекларировал земли площадью в четыре Салехарда

Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Крюк указал в своей декларации за 2018 год земельные участки общей площадью 359 квадратных километров, что более чем в четыре раза превышает площадь Салехарда, административного центра ЯНАО.

Доходы Крюка, который занимает пост гендиректора авиакомпании "Ямал", за год сократились в три раза — в 2018 году он заработал 17 миллионов рублей. В пользовании депутата от "Единой России", как и в предыдущие годы, числится квартира площадью 104 квадратных метра. В собственности у Крюка — жилой дом, квартира, гараж и два нежилых помещения.

По сравнению с 2017 годом общая площадь участков, находящихся в долевой и индивидуальной собственности Крюка, сократилась.

Самым богатым депутатом ямальского заксобрания по итогам 2018 года стал Сергей Соловьёв, задекларировавший доход свыше 99,6 миллиона рублей, а меньше других заработал Павел Крюков — его доход составил 1,2 миллиона рублей.

Ранее Лайф сообщал, что тринадцатилетний сын мэра города Серова заработал почти полмиллиона за год. Позднее мэр Сизиков заявил, что эта сумма — алименты на ребёнка бывшей супруге.