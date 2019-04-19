Аллергиков и путешественников призвали воздержаться от сдачи крови

Для сдачи крови существует ряд ограничений. Но в большинстве случаев запрет на донацию длится пару месяцев.

Полезной информацией накануне Всемирного дня донора крови поделилась главврач Центра крови департамента здравоохранения столицы Ольга Майорова. Со слов специалиста, повременить с донорством стоит тем, кто болен гипертонией, недавно перенес операции, путешествовал в страны Азии и Африки или же у кого обострение аллергии.

— Сообщите врачу, если вы были в заграничной командировке длительностью более двух месяцев — в этом случае лучше подождать со сдачей крови около полугода, — заявила Майорова в комментарии Агентству городских новостей "Москва".

Среди других временных противопоказаний к донации: вегетососудистая дистония, беременность и недавние роды. Если человек недавно общался с больным гепатитом, ему также стоит воздержаться от донации на несколько месяцев. А вот тем, кто болен туберкулезом, является носителем ВИЧ или перенес резекцию или трансплантацию органа, донорство запрещено навсегда. В списке "отказников" также те, кто страдает паразитарным и соматическими заболеваниями, ЛОР-органов, язвой желудка, наркоманией и алкоголизмом и грибком кожи.