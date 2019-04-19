Лукашенко: В вопросах суверенитета Белоруссии нет места компромиссам

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Лукашенко: В вопросах суверенитета Белоруссии нет места компромиссам

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Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета его страны нет места никаким компромиссам. Об этом он сказал, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что жители Белоруссии высоко ценят единство и территориальную целостность в связи с неоднократно пережитым опытом разделения народа и перекраивания границ.

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