Лукашенко: В вопросах суверенитета Белоруссии нет места компромиссам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета его страны нет места никаким компромиссам. Об этом он сказал, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

— В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места никаким компромиссам, — заявил Лукашенко.

Он добавил, что жители Белоруссии высоко ценят единство и территориальную целостность в связи с неоднократно пережитым опытом разделения народа и перекраивания границ.