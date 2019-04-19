В Югре на площадке детского сада погиб ребёнок

В отношении воспитателя детского сада в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело после гибели воспитанника на игровой площадке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
— В одном из детских садов города Нягани во время прогулки четырёхлетний ребёнок, находясь на площадке деревянной конструкции, просунул голову между двумя частями ограждения и не смог выбраться, — говорится в сообщении.
Малыша в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти мальчика не удалось.
В настоящее время допрашивают руководство и работников учреждения, в целях проверки изъяты должностные инструкции сотрудников и документация детсада, а также видео с камер наблюдения. После инцидента в городе проводят внеплановые проверки на всех детских и спортивных площадках.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в детсаду на Урале ребёнка завалило снегом и деревянными брусками.
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