Лукашенко требует модернизировать два НПЗ, чтобы "не ходить с протянутой рукой"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства ускорить модернизацию двух НПЗ, чтобы "не ходить с протянутой рукой и не кланяться". Он добавил, что усовершенствование заводов позволит в будущем покупать нефть по мировым ценам.

— Хочу обратить особое внимание на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой и не кланялись, а покупали как все на мировом рынке, перерабатывали и получали прибыль, — заявил лидер страны, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны.

Ранее сообщалось, что Лукашенко подписал указ о повышении ставок акцизов на нефтепродукты до конца 2019 года.