Лавров заявил о бесцеремонном вмешательстве США в "Северный поток — 2"

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Лавров заявил о бесцеремонном вмешательстве США в "Северный поток — 2"

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Фото: © РИА "Новости"/Сергей Гунеев

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о бесцеремонном вмешательстве в процесс формирования проекта "Северный поток — 2" со стороны США.

Чего стоят регулярные публичные заявления посла США в Берлине, который просто требует от Правительства Германии изменить свою позицию, пойти наперекор собственным интересам! — цитирует Лаврова РИА "Новости".

При этом он выразил серьёзное беспокойство из-за действий Евросоюза.

Напомним, ранее ЕС окончательно утвердил новую редакцию Газовой директивы, которая расширяет возможности Брюсселя в вопросе контроля морских газопроводов, и, следовательно, она распространяется на "Северный поток — 2" после его ввода в эксплуатацию.

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