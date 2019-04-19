В штабе Зеленского назвали библиотекой чёрного пиара агитацию Порошенко

Читайте также

В штабе Зеленского назвали библиотекой чёрного пиара агитацию Порошенко

62

Фото: ©Facebook/ Владимир Зеленский

По словам представителей команды шоумена, подобные шаги являются проявлением последнего симптома диктатора.

Представители штаба Владимира Зеленского отреагировали на предвыборные призывы Петра Порошенко, назвав их библиотекой чёрного пиара.

Пётр Алексеевич создал свою собственную библиотеку чёрного пиара и опубликовал у себя на канале, — говорится в сообщении штаба Зеленского, опубликованном в телеграм-канале его команды.

Кроме того, на канале выложили различные агитационные листовки команды Порошенко, в которых утверждается, что Зеленский — "марионетка Коломойского", наркоман и многое другое.

<p>Фото: ©<a href="https://t-do.ru/ze_team2019" target="_blank">телеграм-канал</a> &#34;Команда Зеленского&#34;</p>

Ранее Пётр Порошенко призвал своих сторонников мобилизовать все силы, чтобы мотивировать людей проголосовать против "реваншистов" и "Малороссии" во втором туре выборов президента Украины.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×