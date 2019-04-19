В Кремле рассказали о нежелании Вашингтона сотрудничать с Москвой

Песков отметил, что позиция Соединённых Штатов вызывает сожаление, так как не соответствует интересам земного шара.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию издания "Коммерсант" о предложении Москвы по предотвращению ядерной войны, направленном американским властям.

— Российская сторона передавала целый ряд инициатив Вашингтону, в том числе и в плане стратегической безопасности и взаимодействия в борьбе с киберпреступностью, — заявил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что все российские инициативы и предложения были "оставлены без ответа".

— Американцы не хотят сотрудничать. Это также вызывает сожаление, ибо в корне не соответствует интересам наших стран, интересам всего земного шара, — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Как ранее писал Лайф, осенью 2018 года Россия обратилась к американским властям с предложением разработать совместное заявление на высшем уровне или соглашение о недопущении ядерной войны, а также документ по укреплению стратегической стабильности в мире. Реакции Вашингтона на инициативу Москвы не поступало.