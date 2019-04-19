Путину передадут видеозапись дебатов Зеленского и Порошенко

По словам Дмитрия Пескова, для российского президента запишут ход дебатов и составят дайджест, если он не сможет посмотреть их в прямом эфире.

Будет ли смотреть предвыборные дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского президент России Владимир Путин, пока не известно. Но в Кремле за мероприятием будут следить обязательно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы будем смотреть обязательно, площадку пока ещё коллеги не порекомендовали. Но в любом случае попробуем записать, передать президенту, может, будет время на выходных посмотреть. В наши дайджесты включим, — пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, 19 апреля 2019 года в Киеве пройдут предвыборные дебаты Зеленского и Порошенко. Как писал Лайф, уже проданы все билеты на стадион "Олимпийский" в центре украинской столицы, где встретятся претенденты на президентский пост.