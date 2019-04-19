Песков прокомментировал предложение Медведчука о сделке Зеленского с РФ

Москва считает, что странам нужно прежде всего выстраивать добрые взаимовыгодные отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского политика Виктора Медведчука, который предложил Владимиру Зеленскому пойти на сделку с РФ.

Песков напомнил, что работает пресс-секретарём Владимира Путина, а не Медведчука, хоть и очень его уважает.

— Но могу сказать: никакие сделки с Путиным или Москвой не нужны. Нужно выстраивать добрые взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах русских и украинцев, которые живут и в РФ, и на Украине, — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что относительно ситуации в Донбассе Москва может опираться только на минские договорённости и их необходимо выполнять в заданной последовательности.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук предложил Владимиру Зеленскому в случае его избрания на пост президента страны пойти на сделку с Россией, что могло бы помочь Киеву восстановить контроль над Донбассом.