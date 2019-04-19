Главный акционер банка "Югра" задержан за хищение 7,5 млрд рублей

Задержан главный акционер банка "Югра" Алексей Хотин. Как сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко, он проходит фигурантом дела по факту хищения денежных средств кредитного учреждения в размере 7,5 млрд рублей.
— Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан, — пояснила представитель ведомства.
СКР намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании Хотину меры пресечения.
В сентябре 2018 года "Югра" была признана банкротом. На момент отзыва у банка лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций финансовой организации.
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