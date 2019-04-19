Главный акционер банка "Югра" задержан за хищение 7,5 млрд рублей

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Главный акционер банка "Югра" задержан за хищение 7,5 млрд рублей

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Фото: Российское информационное агентство "Руспех"

Задержан главный акционер банка "Югра" Алексей Хотин. Как сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко, он проходит фигурантом дела по факту хищения денежных средств кредитного учреждения в размере 7,5 млрд рублей.

Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан, — пояснила представитель ведомства.

СКР намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании Хотину меры пресечения.

В сентябре 2018 года "Югра" была признана банкротом. На момент отзыва у банка лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций финансовой организации.

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