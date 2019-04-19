Место встречи Путина и Ким Чен Ына не раскрывают из соображений безопасности

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Место встречи Путина и Ким Чен Ына не раскрывают из соображений безопасности

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Фото: © РИА "Новости"/Илья Питалев

Детали саммита Россия — КНДР не разглашаются из-за вопросов безопасности его проведения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что время, место и формат встречи лидеров двух стран будут сообщены своевременно.

Песков также напомнил, что в последний раз с официальным визитом в КНДР Владимир Путин был в 2000 году, с тех пор в переговорах руководителей двух стран случился большой перерыв, после чего основной темой общения стала проблема денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин встретится со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном во второй половине апреля.

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