Место встречи Путина и Ким Чен Ына не раскрывают из соображений безопасности

Детали саммита Россия — КНДР не разглашаются из-за вопросов безопасности его проведения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что время, место и формат встречи лидеров двух стран будут сообщены своевременно.

Песков также напомнил, что в последний раз с официальным визитом в КНДР Владимир Путин был в 2000 году, с тех пор в переговорах руководителей двух стран случился большой перерыв, после чего основной темой общения стала проблема денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин встретится со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном во второй половине апреля.