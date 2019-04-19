В Приморье похороненный заживо пёс выбрался из могилы — видео

Хозяева сочли собаку умершей, положили в мешок и присыпали её землёй, однако животное смогло высвободиться.

В Приморском крае 18-летний пёс по кличке Дик сумел выбраться из могилы после того, как был заживо похоронен. Об этом в посте в Instagram рассказала глава приюта "Открой своё сердце" в Уссурийске Ирина Мудрова.

По её словам, хозяева подумали, что собака умерла, и решили похоронить пса — положили в мешок, который присыпали землёй. Дику удалось самостоятельно выбраться из могилы. Мудрова отметила, что собака очень дорога хозяевам как память о маме и сестре.

— При встрече были слёзы, сбивчивый рассказ о судьбе собаки, — пояснила Мудрова.

Она уточнила, что Дик пережил смерть двух своих хозяек, терялся, его сбивала машина. Мудрова добавила, что хозяева собаки пожертвовали приюту пять тысяч рублей.

Ранее Лайф писал о живодёре, который заживо похоронил 17-летнего пса, так как тот не ужился с его новым котёнком.