В Кремле рассказали об ожиданиях от президента Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что президент, которого Украина выберет 21 апреля, по-иному посмотрит на перспективы отношений Москвы и Киева.

— Всегда хочется надеяться на лучшее. Хочется надеяться, что тот человек, который будет избран президентом Украины, не будет относиться к партии войны, — отметил Песков.

Он также выразил надежду, что украинским лидером станет человек, который полностью исключит силовые методы урегулирования ситуации в Донбассе.