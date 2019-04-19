В Кремле рассказали об ожиданиях от президента Украины

Читайте также

В Кремле рассказали об ожиданиях от президента Украины

16

Фото: © Flickr/Funky Tee

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что президент, которого Украина выберет 21 апреля, по-иному посмотрит на перспективы отношений Москвы и Киева.

Всегда хочется надеяться на лучшее. Хочется надеяться, что тот человек, который будет избран президентом Украины, не будет относиться к партии войны, — отметил Песков.

Он также выразил надежду, что украинским лидером станет человек, который полностью исключит силовые методы урегулирования ситуации в Донбассе.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×