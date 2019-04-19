Принудительно посаженный под Псковом самолёт нарушил границу

В кабине сидели два человека, у которых не было разрешения на полёт. На данный момент оба задержаны.

Принудительно посаженный легкомоторный самолёт, предположительно, нарушил границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

— Пилот был из России, летел он из Тверcкой области. Во время манёвров он, предварительнo, нарушил границу, его принудительнo посадили с использованием авиации, — рассказал собеседник агентства.

Как удалось выяснить, в кабине находились два человека, у которых не было разрешения на полёт. В настоящее время оба задержаны.

Борт был посажен на аэродроме в посёлке Серёдка, находящемся в 42 километрах к северу от Пскова. Населённый пункт расположен примерно в 10 километрах от берега Псковского озера, на противоположном берегу которого находятся населённые пункты Эстонии.

Ранее сообщалось, что самолёт следовал из Тверской области и двигался на низкой высоте.