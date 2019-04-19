Минздрав Украины призвал Порошенко и Зеленского не пить алкоголь перед дебатами

Глава ведомства отметила, что спиртное поможет снять тревожность, однако опьянение спутает мысли и речь.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала советы кандидатам в президенты Незалежной Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому, как быть увереннее на предвыборных дебатах и, в частности, справиться со стрессом.

По словам главы ведомства, во время публичного выступления кандидаты должны держать осанку и выбрать правильную позу, чтобы было комфортнее дышать и говорить. Поможет чувствовать себя увереннее, по версии Супрун, визуальный контакт со зрителями и умеренное употребление воды. А вот от употребления алкоголя кандидатов в президенты Украины министр категорически предостерегла.

— Алкоголь может слегка уменьшить тревожность, но не существует безопасной дозы алкоголя. Во-вторых, опьянение может ещё больше спутать язык и мысли, а как только содержание алкоголя в крови упадёт, тревожность ещё больше усилится, — заявила Ульяна Супрун.

Напомним, 19 апреля 2019 года в Киеве пройдут предвыборные дебаты Зеленского и Порошенко. Как писал Лайф, уже проданы все билеты на стадион "Олимпийский" в центре украинской столицы, где встретятся претенденты на президентский пост.