Песков рассказал об обмене мнениями с США по ситуации вокруг КНДР

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Песков рассказал об обмене мнениями с США по ситуации вокруг КНДР

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Флаг КНДР. Фото: © flickr/stephan

Между Россией и США идёт постоянный обмен мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Определённый обмен мнениями идёт. Естественно, тема Корейского полуострова является темой для обмена мнениями между двумя странами, но говорить о какой-то тесной координации здесь нельзя, — заявил Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин встретится со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном во второй половине апреля.

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