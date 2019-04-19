Песков рассказал об обмене мнениями с США по ситуации вокруг КНДР

Между Россией и США идёт постоянный обмен мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Определённый обмен мнениями идёт. Естественно, тема Корейского полуострова является темой для обмена мнениями между двумя странами, но говорить о какой-то тесной координации здесь нельзя, — заявил Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин встретится со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном во второй половине апреля.