Охотник с ножом напал на егеря в Нижегородской области

Сотрудник охотничьего хозяйства заподозрил охотника в нарушении, но пожаловаться никому не успел.

Егерь патрулировал лес под селом Успенье в Нижегородской области и услышал выстрел. Весенний сезон охоты в этой местности официально ещё не открыт, поэтому стрельба там запрещена.

На месте он увидел 68-летнего мужчину с ружьём и боеприпасами. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области, сотрудник лесничества успел сфотографировать нарушителя для административного протокола. Но подозреваемый тут же нанёс егерю несколько ножевых ранений и выбил из рук телефон.

Сейчас пострадавший в больнице, а 68-летний охотник под стражей. На него заведено уголовное дело.

Лайф уже сообщал, как в Свердловской области охотник застрелил егеря из-за того, что перепутал мужчину с лосем.