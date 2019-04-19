Охотник с ножом напал на егеря в Нижегородской области

Егерь патрулировал лес под селом Успенье в Нижегородской области и услышал выстрел. Весенний сезон охоты в этой местности официально ещё не открыт, поэтому стрельба там запрещена.
На месте он увидел 68-летнего мужчину с ружьём и боеприпасами. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области, сотрудник лесничества успел сфотографировать нарушителя для административного протокола. Но подозреваемый тут же нанёс егерю несколько ножевых ранений и выбил из рук телефон.
Сейчас пострадавший в больнице, а 68-летний охотник под стражей. На него заведено уголовное дело.
Лайф уже сообщал, как в Свердловской области охотник застрелил егеря из-за того, что перепутал мужчину с лосем.
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