В Японии выходили малыша, весившего 258 граммов при рождении

Предыдущий рекордсмен также родился в стране Восходящего солнца и изначально весил 268 граммов.

В Японии из госпиталя выпишут мальчика с самым маленьким в мире весом при рождении. Ребёнок появился на свет осенью 2018 года и весил всего 258 граммов, сообщает Kyodo News.

На пресс-конференции в Нагано врач Такэхико Хирома сообщил, что сейчас малыш Рюсукэ весит 3,37 килограмма.

— Были трудности в лечении, потому что сразу после рождения его кровеносные сосуды были слишком тонкими, чтобы делать внутривенное вливание, — уточнил специалист.

Мама мальчика рассказала, что после рождения он выглядел таким хрупким, что она не знала, как к нему подступиться.

— Я действительно рада наблюдать, как он растёт день ото дня благодаря тщательным усилиям (персонала) госпиталя, — заявила Тошико Секино.

Согласно базе данных о самых маленьких выживших в мире детях Tiniest Babies Registry университета Айовы, прошлый рекорд был также поставлен в Японии — в феврале 2019 года из больницы был выписан мальчик, вес которого при рождении составлял 268 граммов.

Всего в мире зарегистрировано 25 случаев, когда детям, при рождении весившим менее 300 граммов, удалось выжить. Почти все из них были девочки и лишь шесть — мальчики.