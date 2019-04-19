В Кремле назвали задержание акционера банка "Югра" делом следствия

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В Кремле назвали задержание акционера банка "Югра" делом следствия

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Фото:© РИА Новости/Максим Блинов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина не имеет отношения к повестке дня Кремля.

Не могу ничего сказать по этому поводу. Это дело следственных органов, к нам это не имеет никакого отношения, — заявил Песков.

Ранее Лайф сообщил о задержании Алексея Хотина. Как отметили в СКР, главный акционер банка "Югра" проходит фигурантом дела о хищении денежных средств кредитного учреждения в размере 7,5 млрд рублей.

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