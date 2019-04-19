Представитель Кремля напомнил, что вчера Владимир Путин проводил встречу с представителями французского бизнеса. "И чего теперь, генпрокурору Чайке писать доклад о вмешательстве французов в российские выборы?"– с иронией поинтересовался он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал упоминание имен российских бизнесменов в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о "российском вмешательстве". Выводы о том, что Петр Авен, Кирилл Дмитриев и Сергей Горьков проводили встречи со своими американскими коллегами, чем самым "навредили российской внешней политике" в Кремле назвали абсурдом.

— Никто никому не навредил, — заверил Песков. — В этом заключается суть работы этих бизнесменов, и описывать их контакты в подобных документах — это абсурд.

Он напомнил, что буквально вчера Владимир Путин принимал у себя французских бизнесменов.

— И чего теперь, генпрокурору Чайке писать доклад о вмешательстве французов в российские выборы? — сыроинизировал представитель Кремля.

Напомним, что в четверг, 18 апреля, Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. В итоге он подтвердил, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с РФ во время президентских выборов в 2016 году. При этом он считает, что Москва всё же якобы "вмешивалась" в предвыборный процесс.