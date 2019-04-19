Песков заявил, что пока рано говорить о передаче украинских моряков на родину

Говорить о передаче задержанных в Керченском проливе украинских моряков на родину после вынесения приговора пока преждевременно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Об этом преждевременно говорить, но законом предусматриваются возможности разных юридических процедур, — отметил Песков.

При этом он не сказал, идёт ли речь об амнистии.

25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Пограничники России смогли остановить корабли, а моряков задержали. Вскоре выяснилось, что трое из них являются сотрудниками Службы безопасности Украины. На допросе нарушители признались в совершении провокации. 17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил всем морякам арест до 24 июля.