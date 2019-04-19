Гревшего воду на Вечном огне мужчину отправили на лечение

Мужчина объяснил правоохранителям, что ему поступил в мозг сигнал о том, что ему нужно срочно выпить тёплой воды.

Жителя Свердловской области, который грел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МВД России по региону.

Как отмечается, на Аллее Героев в Волгограде мужчина с сумкой подошёл к Вечному огню и начал греть воду в кружке, не обращая внимания на замечания окружающих, и прекратил это делать, только когда на место прибыли полицейские.

— Как он объяснил полицейским, ему поступил сигнал в мозг, что надо срочно выпить тёплой воды, чтобы не облучиться, вот он и пошёл к Вечному огню с кружкой, — рассказали в полиции.

Инцидент не стали фиксировать как акт вандализма, а мужчину направили в лечебное учреждение на 21 день.

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