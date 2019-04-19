В ЕР призвали создать пункты для раздельного сбора мусора за счёт госсредств

По словам Владимира Бурматова, если эта обязанность ляжет на региональные бюджеты или управляющие компании, то в конечном счёте это ударит по кошельку россиян.

В федеральном бюджете должна быть предусмотрена строка расходов на оборудование площадок для раздельного сбора мусора в регионах, чтобы не перекладывать эти траты на региональные бюджеты или частные управляющие компании. К такому мнению склоняются члены партии "Единая Россия", они предлагают рассмотреть выделение средств на эти цели. Об этом сообщил координатор партпроекта "Чистая страна", председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ходе работы экологического форума "Чистая страна".

— Коллеги просят выйти с инициативой, чтобы средства, которые направляются на благоустройство контейнерных площадок, были федеральными, чтобы это не ложилось на региональных операторов, поскольку это будет включено в тариф. Чтобы оно не ложилось на управляющую компанию, потому что это будет включено в состав жилищной услуги и опять-таки ляжет на плечи наших граждан. Есть предложение с такой инициативой выйти, — отмечает депутат.

Владимир Бурматов отметил, что в преддверии форума тема состояния и организации контейнерных площадок неоднократно поднималась. В том числе в ключе того, как именно они должны быть оборудованы.

— Если такие контейнерные площадки будут оборудоваться, нужно сразу оборудовать их "по уму", с заделом на будущее, — добавил координатор партпроекта.

Отметим, первый федеральный экологический форум "Единой России" "Чистая страна" стартовал 19 апреля в Челябинске. Главной темой стало подведение предварительных итогов четырёхмесячного действия "мусорной реформы". Другими темами для обсуждения станут вопросы качества атмосферного воздуха, квотирования выбросов и развития эковолонтёрства. Ожидается участие около 600 экспертов-экологов, общественных активистов, волонтёров, координаторов партпроекта и представителей региональных и федеральных властей.