Боец UFC Алексей Олейник рассказал Лайфу о главном матче турнира в Петербурге

При этом ещё несколько недель назад он готовился к поединку с другим соперником и по другому тренировочному плану.

Хэдлайнер главного боя турнира UFC в Санкт-Петербурге Алексей Олейник в интервью Лайфу рассказал о подготовке к матчу, в котором он сразится с голландцем Алистаром Оверимом, а также показал нашему корреспонденту свой фирменный удушающий приём.

Олейник провёл уже более 120 поединков на самых разных уровнях, а его профессиональная карьера длится 22 года.

— Очень переживаю перед каждым боем. Иногда очень сильно, иногда просто сильно, — признался Олейник.

При этом ещё несколько недель назад он готовился к поединку с другим соперником, по другому тренировочному плану. С Оверимом он встретится вместо другого россиянина, Александра Волкова. Кроме того, план подготовки включал в себя абсолютно противоположные методы.

— Я с ним (Оверимом. — Прим. Лайфа) тренировался, я с ним прошёл два лагеря. Использую свою борьбу и так далее, но я не мог его забороть. Сейчас придётся собрать все знания и силы, чтобы постараться с ним что-то сделать, — заявил Олейник.

Кроме того, спортсмен продемонстрировал свой фирменный удушающий приём "эзикель" на нашем корреспонденте. При этом Олейник уверен, что победить Оверима посредством этого приёма не удастся, он неоднократно испытывал его на будущем сопернике, но тот не сдавался.

Секундантом Олейника в бою будет его жена: она полностью участвует в тренировочном процессе бойца, а как-то раз сделала ставки на мужа прямо в ходе боёв — и не проиграла.

Олейник в интервью рассказал также о своей жизни в США, поделился мнением о Коноре Макгрегоре и его успехе в UFC, подчеркнув, что выступление в родных стенах добавляет ответственности.