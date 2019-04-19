В Москве неизвестный напал на начальника управления ФАС

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В Москве неизвестный напал на начальника управления ФАС

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

В Москве неизвестный напал на начальника Управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа ФАС Илью Гришина. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Нападение было совершено около дома, где проживает Гришин. Неизвестный нанёс начальнику управления ФАС несколько ударов в область головы. В результате на лице Гришина остались ссадины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал о нападении жителя Подмосковья на сотрудника Росгвардии.

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