В Москве неизвестный напал на начальника управления ФАС

В Москве неизвестный напал на начальника Управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере гособоронзаказа ФАС Илью Гришина. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Нападение было совершено около дома, где проживает Гришин. Неизвестный нанёс начальнику управления ФАС несколько ударов в область головы. В результате на лице Гришина остались ссадины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал о нападении жителя Подмосковья на сотрудника Росгвардии.