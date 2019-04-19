Силуанов рассказал о возможном введении налога для самозанятых по всей стране

Глава Минфина напомнил, что проект помогает легализоваться предпринимателям, которые находятся в "серой зоне".

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решение о введении налога для самозанятых на всей территории страны с 1 января 2020 года ещё не принято.

По словам Силуанова, специальный налог на профессиональный доход может быть введён как в определённых субъектах страны, так и на всей территории России.

Глава Минфина отметил, что для дальнейшего функционирования такого налогового режима необходимо внести изменения в действующее законодательство, и подчеркнул, что такой вид деятельности однозначно нужно расширять.

Силуанов уточнил, что проект скорее является социальным, так как помогает легализоваться предпринимателям, которые находятся в "серой зоне".

Как ранее писал Лайф, с 1 января 2019 года на территории Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых. Россияне, самостоятельно осуществляющие профессиональную деятельность, могут получить статус налогоплательщика и отчислять до 6% от суммы своего дохода. В качестве самозанятых граждан на конец февраля 2019 года были зарегистрированы 30 тысяч человек.