Автомобиль вместе с водителем взорвался в Нижнекамске — видео

В момент происшествия в салоне авто был водитель. Сейчас он находится в больнице.

Во дворе одного из домов в Нижнекамске взорвался автомобиль Lada Largus. В результате происшествия пострадал один человек. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наблюдения на месте ЧП.

На кадрах видно, как водитель попытался сесть в свой автомобиль, однако в какой-то момент раздался мощный взрыв. По информации портала KazanFirst, водитель сейчас находится в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Причины взрыва пока не известны.