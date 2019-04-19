Путина попросили подготовить поручения по созданию и развитию сетей 5G

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером Максимом Акимовым. Тот попросил лидера страны подготовить поручения по вопросу создания и развития в России сетей 5G.

— Необходимы для активизации этой работы соответствующие решения, мы будем на стороне правительства координировать. Но и просили бы соответствующих ваших поручений и возможности докладывать периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом вами Совете по реализации нацпроектов, — заявил Акимов президенту.

Вице-премьер добавил, что такие поручения были бы мощной поддержкой для проекта. Он также пояснил, что на создание сети связи следующего поколения компаниями будет потрачено около 650 миллиардов рублей.