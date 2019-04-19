На близком расстоянии от Земли заметили астероид

Эксперты отнесли небесное тело к категории "потенциально опасных" для нашей планеты.

На расстоянии 219 тысяч километров от Земли прошёл астероид 2019 GC6 диаметром от 15 до 30 метров. Об этом сообщает интернет-портал Space.com со ссылкой на специалистов NASA.

Эксперты отнесли данное небесное тело к категории "потенциально опасных" для Земли. В неё попадают небесные тела, приближающиеся к нашей планете ближе чем на 8 млн километров, по размеру достаточно массивные для того, чтобы нанести серьёзный ущерб в случае падения.

Астероид обнаружили 9 апреля во время наблюдений в телескоп в окрестностях города Тусон в штате Аризона в рамках программы Catalina Sky Survey. По данным специалистов, в момент наибольшего сближения астероида с Землёй, 18 апреля, его скорость достигала 20,3 тысячи километров в час.

Как ранее писал Лайф, в марте NASA предупредило о сближении с Землёй астероида 2019 EA2, размер которого достигает от 18 до 40 метров.