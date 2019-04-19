СМИ узнали о диагнозе писателя Дмитрия Быкова

Уфимские медики диагностировали у писателя Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.

По его словам, Быкову была сделана компьютерная томография головного мозга.

Напомним, 17 апреля писателю Дмитрию Быкову стало плохо в Уфе. Его ввели в искусственную кому. Лайф также писал, что Быков будет проходить дальнейшее лечение в столичной клинике, накануне его доставили в Москву.