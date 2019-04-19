При реализации ФЦП "Юг России" выявили хищение 2 млрд рублей

По словам секретаря Совбеза РФ, коррупция, хищения бюджетных средств и злоупотребления властью несут серьезнейшую угрозу для национальной безопасности страны.

Хищения на сумму более двух миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета на Федеральную целевую программу "Юг России" и ряда других инфраструктурных проектов, удалось выявить правоохранительным органам. Такие данные в ходе совещания в Махачкале привёл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют не менее серьёзную угрозу национальной безопасности. Особенно высокий уровень коррупции фиксируется в сферах ТЭК, ЖКХ, в здравоохранении и строительном комплексе, — заявил секретарь Совбеза РФ.

Николай Патрушев потребовал в ходе совещания доложить ему о принимаемых мерах по противодействию и пресечению коррупции, а также злоупотреблений в органах власти. Кроме того, он попросил проинформировать о принимаемых мерах в регионе для повышения качества жизни населения. Ведь до сих пор существуют проблемы низких доходов у населения, безработицы, роста цен на товары и услуги, землепользования.

Отметим, Федеральная целевая программа "Юг России" на период с 2014 по 2020 год была утверждена в декабре 2013 года. Общий объём финансирования программы должен составить около 189 миллиардов рублей. Главная цель программы — создание благоприятных условий для развития реального сектора экономики, стимулирование инвестиционной активности в регионе, обеспечение достойных условий жизни населения, включая появление новых рабочих мест, развитие сфер образования и здравоохранения.