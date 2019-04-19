Двухлетняя девочка получила ожог, выпив аммиак в детском саду

В Красноярском крае двухлетняя девочка выпила аммиак в детском саду, из-за чего получила химический ожог полости рта. Об этом сообщает краевое ГСУ СК РФ.
— Девочку срочно доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошёл 8 апреля 2019 года, когда младшая группа детского сада "Светлячок" вернулась с прогулки. Пока воспитатели помогали детям снять обувь, девочка выбежала в коридор и вошла в медицинский кабинет. С процедурного столика она взяла флакон с аммиаком и частично выпила его содержимое.
Следователи проводят доследственную проверку, опрашивают воспитателей и заведующую дошкольным учреждением. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф сообщал, что в Югре четырёхлетний ребёнок погиб на площадке детского сада.
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