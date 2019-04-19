По делу о хищении 1 млрд у Росавиации арестован глава коллегии адвокатов

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По делу о хищении 1 млрд у Росавиации арестован глава коллегии адвокатов

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Фото: © Pixabay

В Москве суд арестовал главу коллегии адвокатов Сергея Юрьева по делу о хищении у Росавиации 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство обвинения о взятии Юрьева под стражу.

Ранее Лайф сообщал о задержании главы Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Минишко по этому же делу.

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