Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд. Но он по-прежнему второй

Рост стоимости акций Microsoft обеспечил ему сумму с 12 нулями. Но до Безоса ему достаточно далеко. Хотя не так далеко, как нам до Билла Гейтса.

Состояние Билла Гейтса снова превысило отметку $100 миллиардов после 20-летнего перерыва. Как утверждают аналитики Forbes, это произошло благодаря росту стоимости акций Microsoft в преддверии выхода финансового отчёта. На сегодняшний день Гейтс может похвастаться суммой в $100,61 миллиарда.

К слову, в последний раз состояние бизнесмена превышало отметку с 12 нулями в 1999 году. С учётом инфляции сейчас это было бы $150 млрд. Но даже в этом случае Билл всё равно бы оставался на второй строчке. На первой строчке богатейших людей планеты по версии Forbes практически прописался глава Amazon Джефф Безос, чьё состояние составляет $152,95 миллиарда.

Билл Гейтс — предприниматель и основатель Microsoft, создатель революционной операционной системы MS-DOC. Родился и вырос в престижном районе Сиэтла в успешной и обеспеченной семье — его отец был одним из самых преуспевающих и влиятельных юристов в городе, мать же занималась воспитанием детей. Подробнее о его пути к успеху читайте на сайте uznayvse.ru.

А ранее Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских бизнесменов. В нём лидирует председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон, чьё состояние оценивают в 24 млрд долларов.