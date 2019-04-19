Во Франции пожар уничтожил два миллиона бутылок вина — видео

Пострадал только напиток. Все работники склада, где началось возгорание, успели эвакуироваться.

Во французском городе Бордо на складе производителя вина Sovex Grands Châteaux произошёл пожар, в результате которого было уничтожено два миллиона бутылок вина. Об этом сообщает France Nouvelle 3-Aquitaine.

Огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. На момент пожара на складе находилось 80 человек, все они успели эвакуироваться.

По предварительной информации, возгорание началось на подвесном потолке, который обрушился на ящики с алкогольным напитком. Приблизительная стоимость утраченного — 12,5 млн евро.