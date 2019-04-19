Назван самый популярный запрос на портале госуслуг

Глава Минкомсвязи отметил, что сайт постоянно совершенствуется — на нём появляются новые услуги.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков рассказал, что чаще всего клиенты портала госуслуг запрашивают информацию о состоянии лицевого счёта в Пенсионном фонде. В колонке для РИА "Новости" глава Минкомсвязи уточнил, что в 2018 году поступило более 16 миллионов таких запросов.

На втором по популярности месте — услуга по регистрации транспорта, которой воспользовались 9,2 миллиона раз.

В 2018 году 5,6 миллиона человек поменяли водительские удостоверения через госуслуги. Также было подано 4 миллиона заявок на оформление загранпаспорта нового поколения.

Носков подчеркнул, что портал постоянно совершенствуется — на нём появляются новые услуги. Например, уже сейчас автовладельцы могут посмотреть фото нарушения, за которое был назначен штраф. Вскоре на портале будут доступны "фотодоказательства неправильной парковки".

Как ранее писал Лайф, с 5 апреля россияне получили возможность снимать машины с регистрации через портал госуслуг.