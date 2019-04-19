Назван самый популярный запрос на портале госуслуг

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков рассказал, что чаще всего клиенты портала госуслуг запрашивают информацию о состоянии лицевого счёта в Пенсионном фонде. В колонке для РИА "Новости" глава Минкомсвязи уточнил, что в 2018 году поступило более 16 миллионов таких запросов.
На втором по популярности месте — услуга по регистрации транспорта, которой воспользовались 9,2 миллиона раз.
В 2018 году 5,6 миллиона человек поменяли водительские удостоверения через госуслуги. Также было подано 4 миллиона заявок на оформление загранпаспорта нового поколения.
Носков подчеркнул, что портал постоянно совершенствуется — на нём появляются новые услуги. Например, уже сейчас автовладельцы могут посмотреть фото нарушения, за которое был назначен штраф. Вскоре на портале будут доступны "фотодоказательства неправильной парковки".
Как ранее писал Лайф, с 5 апреля россияне получили возможность снимать машины с регистрации через портал госуслуг.
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