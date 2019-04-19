Московских водителей предупредили о пробках перед выходными

Из-за вероятных заторов в ЦОДД рекомендовали отправляющимся за город выезжать после девяти вечера.

Перед грядущими выходными на дорогах Москвы ожидается осложнение движения на вылетных магистралях по направлению в область. Как сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), автомобилистам следует выезжать за город до 15:00 или уже после 21:00, когда поток машин на дорогах будет минимальным.

— Просим водителей быть предельно внимательными при совершении поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим во избежание риска возникновения ДТП. Рекомендуем сдвинуть поездки за город на внепиковые часы. Сегодня лучше выезжать из города до 15:00 или после окончания вечернего часа пик — около 21:00, а в первый выходной день — до 9:00 или после 15:00, — сообщили в пресс-службе ЦОДД.

В ЦОДД добавили, что затруднения на дорогах в ближайшие несколько недель связаны также с началом дачного сезона.

Специалисты уточняют, что наиболее сложными участками для движения станут дороги, где количество полос, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Прежде всего стоит ожидать пробок на Алтуфьевском и Щёлковском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Заторы крайне вероятны на Мичуринском и Рязанском проспектах, а также на Дмитровском шоссе. В часы пик будет затруднено движение на Ленинском и Волгоградском проспектах, Ленинградском и Волоколамском шоссе по направлению в Московскую область. Традиционно, проблемы ожидаются на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД.

— Вечерний час пик будет значительно растянут по времени — затруднения, связанные с поездками горожан на дачу, начнутся с 15:00 и будут продолжаться до 21:00. В воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация — приток автомобилей по направлению в город, — заключили в ЦОДД.